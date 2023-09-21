Вора-домушника задержали полицейские в Сочи

Потерпевшая забыла запереть дверь. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

28-летний приезжий спокойно вошел в квартиру местной жительницы через незапертую дверь. Злоумышленник забрал из прихожей сумку и благополучно вышел во двор. Общая сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

«На записи камер видеонаблюдения правоохранители заметили мужчину, который в ночное время суток ходил по парковке около жилого дома, а потом зашел в подъезд многоэтажки и через несколько минут вышел во двор с другой стороны здания», - сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

Оперативники пункта полиции микрорайона Мамайка задержали подозреваемого. Они установили, что все похищенное мужчина продал, а деньги уже потратил. Кроме того, вор оплатил свою покупку одной из банковских карт потерпевшей.

Ранее судимый приезжий может лишиться свободы сроком до 6 лет. В отношении него возбуждено два уголовных дела.