В честь 80-летия крупнейшего сражения Великой Отечественной войны – Битвы за Кавказ – в Сочи состоится премьера документальной ленты «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах»

Фото: пресс-служба Роза Хутор

Бесплатные показы фильма и тематические мероприятия с участием съемочной группы пройдут в муниципальных кинотеатрах города, школах и в Сочинском Государственном университете. Картина создана по инициативе и при поддержке горного курорта «Роза Хутор». Автор фильма - тележурналист Дмитрий Кузьмин.

В этом году отмечается 80-летняя годовщина завершения одного из самых долгих и кровопролитных сражений Второй мировой войны – Битвы за Кавказ. Она продолжалась 442 суток (с 25 июля 1942 г. по 9 октября 1943 г.), и вошла в историю военного искусства как комплекс оборонительных и наступательных операций, проведенных на обширной территории в наиболее сложных условиях. В стратегических планах германского руководства захвату Кавказа, где перед войной добывалось до 95% всей нефти в СССР, отводилось важное место. Немецкой группе армий «А» противостояли войска Южного и часть сил Северо-Кавказского фронтов. Перед советскими войсками стояла весьма сложная задача остановить врага, измотать его в боях и подготовить наступление. Выдержав мощный натиск, им удалось не допустить немцев к бакинской и грозненской нефти. Противнику было нанесено серьезное поражение, и инициатива на данном стратегическом направлении стала переходить в руки советского командования.

Кинофильм «Выше неба, выше гор. Битва на перевалах» создавался в память о героизме участников этого сражения и тружеников тыла. Все события и истории, включенные в ленту, имеют документальную основу. Съемки проходили на местах бывших боевых действий в 1942-1943гг.: в Ростове-на-Дону, Сочи, Туапсе, Сухуме, абхазском горном селе Псху, на перевалах Аишха, Санчара и в районе Семашхо. В фильме использованы собственные съемки творческой группы, а также фрагменты кинохроники, снятой на местах боевых действий фронтовыми операторами из собрания Российского Государственного Архива кинофотодокументов (РГАКФД, г. Красногорск), кадры немецкой фронтовой кинохроники, музыка и песни 30х-40х гг.

Как отметил генеральный директор курорта «Роза Хутор» Александр Белокобыльский: «Наш курорт развивается в соответствии со стратегией устойчивого развития, которая также предполагает сохранение исторического наследия региона. Мы инициировали создание документального фильма о Битве за Кавказ не только потому, что она изменила ход Великой Отечественной войны. Еще она оказала прямое влияние и на жизнь маленького горного поселка, его жителей, дорогого нам места, где потом прошла Олимпиада, где сейчас работают известные курорты, в том числе «Роза Хутор». Благодаря героям 20-ой горной дивизии, насмерть стоявшим на перевалах Аишхо и Псеашхо, враг сюда не дошел. Спустя 80 лет мы стремимся сохранить память о героях и событиях тех лет для будущих поколений».

Курорт «Роза Хутор» принял решение передать ленту Администрации Сочи для демонстрации в рамках памятных мероприятий в честь 80-летия Битвы за Кавказ. Ленту планируется показать в школьных учебных заведениях города, Сочинском Государственном Университете, в муниципальных кинотеатрах города в октябре. Картину можно будет также увидеть и на самом курорте на площадке Лектория Горного клуба «Спорт-марафон». Все показы будут бесплатными. О конкретных датах и сеансах в городе Сочи будет сообщено позднее.

О фильме: жанр кинофильма – авторское документальное кино. Снят творческой группой: автор Дмитрий Кузьмин, оператор-постановщик Денис Жаров, звукорежиссер Сергей Таранов, монтаж Алексей Неказаков, линейный продюсер Ксения Макляк, арт-супервайзер Андрей Вернидуб, исполнительный продюсер Марина Изварина. Продолжительность – 78 минут, язык – русский, возрастной ценз (категория информационной продукции) – 6+.

Об авторе: Дмитрий Кузьмин, автор документального фильма "Выше неба, выше гор. Война на перевалах". Это его дебют в документалистике. До сьемок этого фильма никогда не был так высоко в горах. Родился в 1976 году в Омске, окончил Омский госуниверситет. С 16 лет публиковался в региональной прессе, затем перешел в тележурналистику. После переезда в столицу, начал работать на Первом канале. Снимает сюжеты для программы «Доброе утро», которая дважды завоевывала главную телевизионную награду ТЭФИ.

О курорте: «Роза Хутор» — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта им. В.И. Севастьянова. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 километров, 32 подъемника. Летом активным спросом пользуются пешие и веломаршруты по живописным горным склонам. На курорте работают более 20 отелей разной категории звездности, имеется собственный пляж на черноморском побережье. Курорт отличается высокими стандартами сервиса и безопасности, а также передовыми технологиями.