На Кубани рабочий нашел в кукурузном поле бомбу времен войны

Бомбу времен Великой Отечественной войны нашли при уборке кукурузы Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

На Кубани рабочий нашел в кукурузном поле бомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в пресс-службе краевого управления Росгвардии.

Все произошло в Крымском районе. При уборке кукурузы мужчина наткнулся на предмет, похожий на боеприпас.

«Специалисты инженерно-технического отделения на месте установили, что это минометная мина калибра 81-мм со следами коррозии», – сообщили в ГУ Росгвардии по региону.

Всего за шесть дней взрывотехники уничтожили 92 боеприпаса времен войны, в том числе 78 патронов. Их обнаружили в разных муниципалитетах Кубани.