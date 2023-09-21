Фото: Роскадастр Кубани

В Роскадастре Кубани рассказали о задачах государственной геодезической сети. Она представляет собой совокупность геодезических пунктов, расположенных по всей территории и закрепленных на местности центрами, обеспечивающими их сохранность и устойчивость в плане и по высоте.

Государственные геодезические сети и их наружные знаки могут разрушаться или полностью уничтожаться. Часто это происходит из-за незнания функций, которые они выполняют.

«Государственные геодезические пункты являются основой для проведения геодезических и картографических работ. Они обеспечивают выполнение межевания земли, строительства и эксплуатации зданий и направлены на решение исследовательских задач», - отметил замдиректора, главный технолог филиала ППК «Роскадастр» по региону Андрей Власенко.

Государственные геодезические сети решают такие задачи, как:

– установление и распространение единой государственной системы геодезических координат на территории страны и поддержание ее на уровне современных и перспективных требований

– геодезическое обеспечение картографирования территории РФ и акваторий окружающих ее морей

– геодезическое обеспечение для изучения земельных ресурсов и землепользования, кадастра, строительства, разведки и освоения природных ресурсов

– обеспечение исходными геодезическими данными наземной, морской и аэрокосмической навигации, аэрокосмического мониторинга природной и техногенной сред

– изучение поверхности и гравитационного поля Земли и их изменений во времени

– метрологическое обеспечение высокоточных технических средств определения местоположения и ориентирования.

Согласно Земельному кодексу РФ, собственники участков обязаны сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки. Пункты ГГС находятся под охраной государства. А повреждение или уничтожение влечет административную ответственность.

Административная ответственность предусмотрена и за неуведомление собственником, владельцем или пользователем участка, на котором размещены пункты ГГС, об уничтожении, повреждении либо сносе данных объектов. Уведомление направляется властям владельцами недвижимости или лицами, которые выполняют соответствующие работы, в течение 15 дней

Точное расположение пунктов ГГС доступно в Федеральном портале пространственных данных. Для этого необходимо перейти в раздел «Сведения о пунктах ГГС» и выбрать территорию.

«Данные будут представлены в виде списка, а также отмечены на карте сайта», – уточнили в пресс-службе филиала ППК «Роскадастр» по Краснодарскому краю.