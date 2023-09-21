На Кубани около 700 тысяч человек привились от гриппа Фото: t.me/minkovaanna23

На Кубани около 700 тысяч человек привились от гриппа. Об этом сообщила вице-губернатор Анна Минькова в своем telegram-канале.

Прививочная кампания стартовала в крае в конце августа. Жители региона могут вакцинироваться в поликлинике по месту жительства.

Мобильные комплексы продолжают работать в Краснодаре. Сделать прививку можно в будни с 9:00 до 18:00 на Главной городской площади и в сквере им. Г. К. Жукова по улице Красной, 35.

В выходные с 9:00 до 17:00 вакцинацию проводят в парке «Солнечный остров» по улице Трамвайной, 2, в Чистяковской роще по улице Колхозной, 86.

В Сочи сделать прививку можно ежедневно с 10:00 до 16:00 по улице Советской, 26.

В Новороссийске мобильный пункт вакцинации работает в ТРЦ «Красная Площадь» с 9:00 до 18:00. Привиться от гриппа жители города-героя могут и по улице Героев Десантников, 2 с 9:00 до 15:00.