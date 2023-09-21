В Северском районе завершают благоустройство сквера. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В селе Львовском Северского района Кубани отремонтировали сквер. Работы провели по нацпроекту «Жилье и городская среда».

«Уже установили новые лавочки и бортовые камни. Также обустроили пешеходные дорожки. На детской площадке установили игровое оборудование, уложили травмобезопасное покрытие, оградили территорию и засеяли газоны», - сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

На данный момент в сквере заканчиваются работы по озеленению территории. Там дополнительно высаживают деревья и кустарники.