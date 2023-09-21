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НовостиЧто происходит21 сентября 2023 11:54

Телефонные террористы угрожали сбить самолет, летевший в Сочи

Телефонные террористы 20 сентября угрожали сбить самолет рейсом Москва – Сочи
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Сообщение телефонных террористов оказалось ложным.

Сообщение телефонных террористов оказалось ложным.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Телефонные террористы пригрозили уничтожить авиалайнер с пассажирами при посадке в аэропорту города Сочи. Борт «Уральских авиалиний» следовал по маршруту Москва – Сочи.

Звонок поступил в информационный отдел Домодедово утром 20 сентября. Об угрозе теракта сообщили всем оперативным службам. В аэропорту усилили контроль безопасности.

«К счастью, сообщение злоумышленников оказалось ложным, - сообщили в пресс-службе «Уральских авиалиний». - Самолет благополучно вылетел из Домодедово в 17:35 и успешно приземлился в Сочи на 15 минут раньше расписания».