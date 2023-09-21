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НовостиОбщество21 сентября 2023 11:36

Краснодар покажут в федеральном шоу в День города

Краснодар покажут в ТВ-программе 23 сентября в 12:15
Светлана ОВДЕЙ
Авторы и ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский провели в Краснодаре три дня Фото: admkrai.krasnodar.ru

Авторы и ведущие шоу Мария Осадник и Евгений Покровский провели в Краснодаре три дня Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодар покажут в федеральном шоу в День города. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Программа выйдет в эфир 23 сентября в 12:15.

В шоу «Поехали!» телезрителям расскажут о достопримечательностях, главных и уникальных местах Краснодара, традиционной кубанской кухне, спорте, казачьем народном творчестве, культуре и обычаях казаков.

Ведущие за три дни посетили Екатерининский сквер, Казачью площадь, Александровский бульвар, Царские ворота, Мост поцелуев, улицу Красная и другие места краевого центра. В том числе авторы шоу побывали в парке «Краснодар» и прогулялись по знаменитому Японскому саду.

«Я родилась и выросла на Кубани, моя малая родина – Темрюкский район. В Краснодаре прошли студенческие годы, здесь живут мои родные. Краснодар – это динамично развивающийся город, который способен заинтересовать и удивить многих даже самых искушенных туристов», – отметила автор и ведущая шоу Мария Осадник.