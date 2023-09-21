Фельдшер получила травму головы и рассечение верхней губы Фото: пресс-служба Краевой клинической больницы СМП

Пьяный мужчина рассек губу фельдшеру скорой в Краснодаре. Все произошло утром 21 сентября.

Прохожие заметили мужчину, который лежал на улице. В области уха у него текла кровь. Мужчине тут же вызвали скорую.

Прибывшие медики обнаружили его в алкогольном опьянении. Фельдшер начала осматривать пациента. Но в какой-то момент он резко вскочил и ударил женщину по лицу.

Водитель скорой вовремя помог коллеге. Мужчина связал нападавшему руки и ноги и вызвал полицию.

«В результате нападения фельдшер краевой БСМП получила травму головы и рассечение верхней губы. На данный момент медик госпитализирована», – сообщили в пресс-службе Краевой клинической больницы СМП.

Пациенту, который ударил фельдшера, также оказали первую помощь. После этого мужчина задержали сотрудники Росгвардии.