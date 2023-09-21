Председатель ЗСК провел рабочий день в поселке Афипском

Руководитель краевого парламента Юрий Бурлачко побывал с рабочей поездкой в поселке Афипском, где посетил одно из ведущих на юге страны предприятий по производству электрощитового оборудования.

Пунктом для осмотра промобъект в пригороде Краснодара был выбран не случайно. Предприятие является участником национального проекта «Производительность труда». Это позволило ему оптимизировать многие рабочие процессы, а также нарастить выпуск продукции. На состоявшемся в июле этого года планерном совещании представители компании сообщили парламентариям о том, что по итогам первых шести месяцев 2023 года уровень выручки достиг уровня всего 2022 года.

По итогам поездки председатель Законодательного Собрания поделился своим мнением относительно дальнейших перспектив развития промышленности в целом по региону. Он, в частности, отметил, что впечатляющих показателей по ключевым направлениям отрасли удалось достичь благодаря поддержке федерального центра и края, грамотно проводимой в субъекте инвестполитики и системного подхода к существующей проблематике.

«Предприятие, которое мы посетили, служит ярким примером того, как должно развиваться промпроизводство в современных экономических реалиях: максимально реализуя имеющийся потенциал, оказываемую государственную поддержку и при этом модернизируя технологическое оборудование и расширяя спектр выпускаемой продукции. Участие в нацпроекте «Производительность труда» уже позволило данному предприятию и, я уверен, поможет остальным выйти на принципиально новый уровень организации производственного процесса, увеличить собственный доход и, тем самым, реализовать все намеченные планы», - обозначил свою точку зрения Юрий Бурлачко.

При этом председатель ЗСК подчеркнул - укрепление финансового благополучия промышленных компаний положительно отразится на объеме поступающих в региональный бюджет налоговых отчислений. А это, соответственно, добавил руководитель Заксобрания, благотворно скажется на состоянии всей региональной экономики.