Банк Уралсиб предлагает оформление заявок на выпуск квалифицированной электронной подписи в онлайн-банке

Фото: Банк Уралсиб

Банк Уралсиб расширил возможности оформления заявки на квалифицированную электронную подпись (КЭП) для бизнес-клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Теперь заявку можно оформить в интернет-банке Уралсиб Бизнес Онлайн:

- зайдите в меню раздела «Сервисы» > «Сервисы для бизнеса» > «КЭП»;

- выберите расчетный счет для списания комиссии;

- заполните заявку на получение КЭП;

- нажмите кнопку «Оплатить и отправить заявку».

Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи предоставляется партнером Банка Уралсиб – доверенным лицом удостоверяющего центра ФНС России УЦ «Основание» (АО «Аналитический Центр»).

Также заявку на КЭП можно оформить и в офисах Банка Уралсиб в 37 городах: Москве, Архангельске, Старом Осколе, Белгороде, Брянске, Владимире, Череповце, Воронеже, Иркутске, Калининграде, Краснодаре, Новороссийске, Красноярске, Липецке, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Уфе, Казани, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Екатеринбурге, Смоленске, Ставрополе, Тамбове, Твери, Томске, Туле, Ижевске, Ульяновске, Челябинске, Магнитогорске, Ярославле, Рязани. КЭП можно оформить в офисах банка в указанных городах, а получить – обратившись в филиал или обособленное подразделение УЦ «Основание».

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей квалифицированная электронная подпись – необходимый инструмент для ведения бизнеса. С ее помощью компании и ИП могут сдавать налоговую и бухгалтерскую отчетность, обмениваться электронными документами с контрагентами, взаимодействовать с госучреждениями через государственные информационные системы, участвовать в электронных торгах и тендерах, работать в системах маркировки, оформлять трудовые отношения и осуществлять целый ряд других действий в цифровом пространстве. Клиентам также предоставляется техническая поддержка удостоверяющего центра в режиме 24/7 по всем вопросам, связанным с использованием КЭП.

Удостоверяющий центр "Основание" (АО "Аналитический Центр"): аккредитованный УЦ в соответствии с Приказом Минкомсвязи России № 668 от 04.12.2020; доверенное лицо УЦ ФНС России в соответствии с приказом ФНС России № ЕД-7-24/717@; лицензиат ФСБ и ФСТЭК; прямой поставщик продуктов и услуг по защите информации и информационной безопасности. Ключевые сотрудники более 17 лет работают на рынке электронной подписи.

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