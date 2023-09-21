Под Новороссийском аферист переоформил на себя землю однофамильца Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новороссийском аферист переоформил на себя землю однофамильца и продал ее. Инцидент произошел в 2016 году в поселке Абрау-Дюрсо.

«43-летний местный житель знал, что у него есть однофамилиц с земельным участком в поселке Абрау-Дюрсо. Он выдал себя за собственника и обманом получил повторное свидетельство о праве владения. А затем продал этот участок», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России по Новороссийску.

Уточняется, что с помощью обмана мужчина продал участок и получил 1 миллион 800 тысяч рублей. На данный момент земля уже возвращена законному владельцу.

Уголовное дело уже направлено в суд. Аферисту грозит до десяти лет тюрьмы.