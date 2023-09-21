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НовостиКарта Кубани21 сентября 2023 12:20

Под Новороссийском аферист переоформил на себя землю однофамильца и продал ее

До 10 лет тюрьмы грозит мужчине, который переоформил на себя землю однофамильца
Мария ЧАЛАЯ
Под Новороссийском аферист переоформил на себя землю однофамильца

Под Новороссийском аферист переоформил на себя землю однофамильца

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Под Новороссийском аферист переоформил на себя землю однофамильца и продал ее. Инцидент произошел в 2016 году в поселке Абрау-Дюрсо.

«43-летний местный житель знал, что у него есть однофамилиц с земельным участком в поселке Абрау-Дюрсо. Он выдал себя за собственника и обманом получил повторное свидетельство о праве владения. А затем продал этот участок», - сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел России по Новороссийску.

Уточняется, что с помощью обмана мужчина продал участок и получил 1 миллион 800 тысяч рублей. На данный момент земля уже возвращена законному владельцу.

Уголовное дело уже направлено в суд. Аферисту грозит до десяти лет тюрьмы.