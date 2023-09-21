Лидерами по числу отправленных пассажиров стали вокзалы в Сочи

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Вокзал Адлера стал чемпионом по числу отправленных пассажиров за последние 8 месяцев. С его перронов в этот период уехало 4,8 млн путешественников. Вторая строчка в списке тоже у курорта Краснодарского края: железнодорожный вокзала Сочи взял серебро с цифрой 3,1 млн человек.

Замыкает тройку лидеров Ростов-Главный, отправивший 2,8 млн пассажиров. Далее следуют Краснодар-1 и Анапа. В десятку самых популярных вокзалов также вошли станции Лазаревская, Туапсе и Роза Хутор. Немного не дотянули до топ-10 Новороссийск и Олимпийский парк.

«Всего в январе - августе 2023 года с крупнейших вокзалов в пригородном и дальнем сообщении отправлено 28,4 млн пассажиров, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Отметим, что в состав Северо-Кавказской железной дороги входят шесть регионов: Ростовский, Краснодарский, Туапсинский, Минераловодский, Махачкалинский и Грозненский. На магистрали работают более 360 вокзалов и свыше 400 станций.