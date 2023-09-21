Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 12:36

Лидерами по числу отправленных пассажиров стали вокзалы в Сочи

Вокзалы Черноморского побережья пользуются особой популярностью
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: rzd.ru

Фото: rzd.ru

Вокзал Адлера стал чемпионом по числу отправленных пассажиров за последние 8 месяцев. С его перронов в этот период уехало 4,8 млн путешественников. Вторая строчка в списке тоже у курорта Краснодарского края: железнодорожный вокзала Сочи взял серебро с цифрой 3,1 млн человек.

Замыкает тройку лидеров Ростов-Главный, отправивший 2,8 млн пассажиров. Далее следуют Краснодар-1 и Анапа. В десятку самых популярных вокзалов также вошли станции Лазаревская, Туапсе и Роза Хутор. Немного не дотянули до топ-10 Новороссийск и Олимпийский парк.

«Всего в январе - августе 2023 года с крупнейших вокзалов в пригородном и дальнем сообщении отправлено 28,4 млн пассажиров, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года», - рассказали в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Отметим, что в состав Северо-Кавказской железной дороги входят шесть регионов: Ростовский, Краснодарский, Туапсинский, Минераловодский, Махачкалинский и Грозненский. На магистрали работают более 360 вокзалов и свыше 400 станций.