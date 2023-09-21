Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 сентября 2023 12:37

В порту Туапсе пройдут морские учения со стрельбой 22 сентября

В акватории порта Туапсе запретят движение судов и маломерных плавсредств из-за учений 22 сентября
Светлана ОВДЕЙ
В порту Туапсе пройдут морские учения со стрельбой 22 сентября Фото: admtuapse.ru

В порту Туапсе пройдут морские учения со стрельбой 22 сентября Фото: admtuapse.ru

В порту Туапсе пройдут морские учения со стрельбой 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В период с 11:00 до 15:00 силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время учений в акватории порта запретят движение судов и маломерных плавсредств.

Жителей и гостей Туапсе просят соблюдать спокойствие.