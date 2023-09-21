В порту Туапсе пройдут морские учения со стрельбой 22 сентября Фото: admtuapse.ru

В порту Туапсе пройдут морские учения со стрельбой 22 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«В период с 11:00 до 15:00 силами Новороссийской военно-морской базы будет проводиться проверка практических действий с выполнением тренировочных стрельб», – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время учений в акватории порта запретят движение судов и маломерных плавсредств.

Жителей и гостей Туапсе просят соблюдать спокойствие.