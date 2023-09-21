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НовостиОбщество21 сентября 2023 13:08

На Кубани сотрудники ДПС изъяли 8 тонн контрафактного пива

Водитель грузовика незаконно перевозил 8 тонн пива в Успенском районе Кубани
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани сотрудники ДПС изъяли 8 тонн контрафактного пива Фото из архива КП

На Кубани сотрудники ДПС изъяли 8 тонн контрафактного пива Фото из архива КП

На Кубани сотрудники ДПС изъяли 8 тонн контрафактного пива. Грузовик остановили для проверки документов на посту в Успенском районе.

Автомобилем марки Scania с полуприцепом управлял 61-летний житель Апшеронского района. Во время осмотра полицейские обнаружили в транспорте пиво.

«При проверке документов на перевозимый груз сотрудники полиции установили, что поставка не внесена в базу ЕГАИС Росалкогольрегулирования единой госсистемы учета оборота алкогольной продукции», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Водителя доставили в отдел МВД по Успенскому району. А всю партию пива изъяли.

«В отношении юридического лица составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 с. 14.16 КоАП РФ „Нарушение правил оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”», – уточнили в пресс-службе краевой полиции.