В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии с автобусом в Сочи

Фото: police_sochi

В Сочи днем 21 сентября на мосту около парка Ривьера произошло массовое ДТП. Полицейские рассказали подробности аварии.

«Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «Хендай» и, продолжив движение, вырезался в китайский кроссовер», - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

В результате происшествия пострадала пассажирка автобуса. Женщину госпитализировали в больницу.

Полицейскими ведется проверка по факту аварии двух легковушек и автобуса.