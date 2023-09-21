Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоСпецоперацияСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия21 сентября 2023 13:27

В ГИБДД рассказали подробности массовой аварии с автобусом в Сочи

Полицейские ведут проверку по факту массового ДТП на мосту
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: police_sochi

Фото: police_sochi

В Сочи днем 21 сентября на мосту около парка Ривьера произошло массовое ДТП. Полицейские рассказали подробности аварии.

«Предварительно установлено, что 39-летний водитель автомобиля «Фольксваген» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с маршрутным автобусом «Хендай» и, продолжив движение, вырезался в китайский кроссовер», - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

В результате происшествия пострадала пассажирка автобуса. Женщину госпитализировали в больницу.

Полицейскими ведется проверка по факту аварии двух легковушек и автобуса.