Ущерб от затонувшего под Новороссийском теплохода превысил 151 млн рублей Фото: t.me/radionovasg

Ущерб от затонувшего под Новороссийском теплохода превысил 151 млн рублей. Об этом сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в своем telegram-канале.

Судно Roksolana 2, затонувшее рядом с портом Новороссийска, постепенно разрушается. Служба Росприроднадзора провела обследование в месте затопления. Анализ проб показал, что в воду попадают загрязняющие вещества.

«Наше требование о добровольной оплате причиненного природе вреда администрация области оставила без ответа», – отметила Светлана Радионова.

В настоящее время возмещения ущерба добиваются через суд.

«Также будем настаивать на утилизации теплохода», – добавила руководитель Росприроднадзора.

Ранее «Комсомольская правда» – Кубань» сообщала о том, что Roksolana 2, по данным профсоюза моряков Новороссийска, не попадает под определение «затонувшее судно». Судовладелец имеет статус «не активный», а сама компания считается принудительно ликвидированной в январе 2018 года.

«В сентябре 2021 года Roksolana 2 силами буксиров портового флота переставлена на 1-й причал Новороссийского морского торгового порта. Roksolana 2 является ярким примером так называемого „брошенного” судна, но не „затонувшего”», – ранее сообщали в пресс-службе профсоюза моряков.