Проводится проверка Фото из архива КП

В Краснодаре за сутки нашли шесть мертвых собак и кошек. Животных обнаружили в разных микрорайонах города.

Так, на улице Тихорецкой краснодарец заметил, как двое незнакомцев несли мертвую собаку. Мужчина спросил, что они делают. Неизвестные представились сотрудниками службы, оставили собаку и уехали.

Двух собак заметила женщина на улице Уральской в Комсомольском микрорайоне. Псы вели себя неадекватно, после чего легли и скончались.

Трех мертвых кошек за сутки нашли на улице Благоева, 50 в микрорайоне Гидростроителей. Две пенсионерки подкармливали животных рядом с домом.

В настоящее время обстоятельства гибели животных устанавливаются.

«Сотрудники полиции осмотрели каждое место происшествия. Проводится проверка», – сообщил начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.