Губернатор Кубани поручил ускорить строительство водозабора в станице Марьянской

Глава региона поручил ускорить работы и наверстать отставание от сроков Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Марьянской Красноармейского района ускорят строительство водозабора. Такое поручение дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на «часе контроля».

В настоящее время работы отстают от сроков на два месяца.

«Строительство должны были начать в мае. Марьянская – большая станица и новый водозабор там жизненно необходим. Никаких оправданий здесь быть не может», – отметил глава региона.

Вениамин Кондратьев поручил главе муниципалитета Юрию Васину ускорить работы и наверстать отставание от сроков.

Напомним, жительница станицы Марьянской обратилась с вопросом о водозаборе во время прямой линии губернатора. Женщина рассказала о том, что коммуникации в поселении не справляются с нагрузкой. Начало работ было запланировано на май. А срок строительства должен составить 11 месяцев.