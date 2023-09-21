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НовостиОбщество21 сентября 2023 14:56

В Краснодаре предприниматель нашел во время ремонта старинную мозаику

Старинную мозаику обнаружили в помещении на пересечении улиц Красной и Мира в Краснодаре
Светлана ОВДЕЙ
Старинная мозаика была скрыта фанерой Фото: «Краснодарские известия»

Старинная мозаика была скрыта фанерой Фото: «Краснодарские известия»

В Краснодаре предприниматель нашел во время ремонта старинную мозаику. Предприниматель Руслан Карпенко обнаружил рисунок в помещении на пересечении улиц Красной и Мира.

Как выяснилось, работу выполнил знаменитый автор Николай Турков-Собакин. Вместе с супругой Эммой он украшал краевой центр в 70-80-е годы. Руководивший ХудКомбинатом и Союзом художников Николай Турков-Собакин создавал мозаики, витражи, барельефы и росписи по всему Краснодару и краю, пишут «Краснодарские известия».

Во временем 95% его работы уничтожили. В то же время находка предпринимателя отлично сохранилась. Определить точный возраст панно размером 3х4 м трудно. Мозаику «Изобилие» скрыли прежние арендаторы фанерой.

Отмечается, что мозаику в помещении сохранят. Рисунок могут сделать изюминкой заведения.