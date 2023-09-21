В Сочи появился первый молодежный центр «Точка кипения»

Первая в Сочи "Точка кипения". Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Сочи по поручению главы города на базе Дома молодежи открылась «Точка кипения». Это первый молодежный центр, который станет центром притяжения для молодых и активных жителей курорта.

«Здесь молодежь сможет формировать свои команды, взаимодействовать с бизнес-сообществом и научным миром, создавать и реализовывать новые проекты, масштабировать существующие», - уточнили в пресс-службе мэрии Сочи.

В дорожную карту «Точки кипения» уже более 250 бесплатных и свободных для посещения мероприятий. Они будут реализованы до конца 2023 года.