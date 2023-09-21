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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 15:37

Главы двух поселений Кубани лишились постов после прокурорской проверки

В Отрадненском районе после вмешательства прокуратуры должностные лица администраций двух сельских поселений досрочно прекратили свои полномочия
Евгения ХАЛИКОВА
Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Глав двух сельских поселений в Отрадненском районе уличили в серьезных нарушениях. Прокуратура района проверила, как муниципальные служащие выполняют требования антикоррупционного законодательства. Выяснилось, что вопреки требованиям чиновники трудоустроили в поселковые администрации своих родственников.

«Так, в подчинении указанных должностных лиц находились работники, с которыми у глав поселений фактически поддерживались семейные отношения, однако соответствующие уведомления о конфликте интересов ими не направлялись в уполномоченные органы», - уточнили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В итоге, должностные лица, допустившие нарушения, досрочно прекратили свои полномочия.