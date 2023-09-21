Всероссийская акция «Педагогический диктант» пройдет на двух площадках Кубани

На Кубани напишут "Педагогический диктант". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Краснодарский край присоединится к Всероссийской акции «Педагогический диктант». Мероприятие стартует 23 сентября в 10:00 на двух краевых площадках – в Армавирском государственном педуниверситете и в Краснодаре на базе исторического парка «Россия – моя история».

«Участникам предстоит прослушать отрывок из произведения Константина Ушинского, поразмышлять над важными профессиональными вопросами, проанализировать собственный опыт и предложить решение педагогической задачи», – сообщила министр образования, науки и молодежной политики Кубани Елена Воробьева.

В 2023 году диктант приурочен к 200-летию со дня рождения российского ученого Константина Ушинского. Учителя, воспитатели, студенты вузов и ученики профильных классов напишут работу, посвященную теме педагогических идей прошлого, определяющих будущее». После всем участниками диктанта вручат сертификаты. Дипломы получат те, кто справился с заданиями без ошибок.