Евгения Константинова из Краснодара участвует в конкурсе «Учитель года России»

Краснодарский педагог Евгения Константинова из гимназии № 25 готовится к финалу Всероссийского конкурса «Учитель России – 2023». Он стартует 22 сентября в Подмосковье и объединит 90 лучших школьных педагогов со всей России, в том числе и из новых регионов страны.

«Краснодарский край представит Евгения Константинова - преподаватель русского языка и литературы краснодарской гимназии №25, победитель конкурса «Учитель года Кубани». Желаю Евгении Владимировне успехов в финале», – сообщила вице-губернатор Анна Минькова.

Евгения Константинова закончила КубГУ. Она - педагог высшей категории и активный участник клуба «Молодой педагог» Краснодара. В финале престижного профессионального конкурса ей предстоит пройти два тура, в каждом по три испытания. Жюри выберет 15 набравших наибольшее количество баллов конкурсантов. Они станут лауреатами и получат путевку во второй тур. Имя лучшего в 2023 году учителя объявят 5 октября. Награждение победителя пройдет в Государственном Кремлевском дворце.