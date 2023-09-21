В Краснодаре заведено уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи

Напавший на фельдшера мужчина установлен. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователями краевого управления СКР заведено уголовное дело в отношении мужчины, которого подозревают в нападении на фельдшера скорой помощи. Медики приехали к нему по вызову. Выяснилось, что краснодарец находится в алкогольном опьянении. Он нанес сотруднице неотложки несколько ударов, после которых девушке самой потребовалась помощь коллег и госпитализация.

«Согласно полученным данным, утром 21 сентября 2023 года краснодарец в состоянии алкогольного опьянения напал на фельдшера скорой медицинской помощи, которая прибыла к нему по вызову. Медик получила травму головы, рассечение верхней губы и была госпитализирована», - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

После этого была организована доследственная проверка, которая привела к уголовному делу по факту хулиганства с применением насилия. По делу проходят следственные действия. В ближайшее время подозреваемый будет доставлен к следователю на допрос. Глава краевого СКР Андрей Маслов держит расследование на контроле.