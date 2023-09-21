Казаки Кубани за месяц отправили в новые регионы России более 200 тонн гумпомощи

Неравнодушные жители Кубани собирают помощь жителям новых регионов. Фото: t.me/vlasovkuban

Более 200 тонн гуманитарной помощи казаки Кубанского казачьего войска с начала осени. Среди ценного груза – продукты питания, вода, шанцевый инструмент, масксети, бинокли, генераторы, средства личной гигиены, одежда и два автомобиля.

«Также Кубанское казачье войско ежемесячно отправляет десятки современных коптеров, приборов ночного видения, автомобилей повышенной проходимости для нужд бойцов в зоне специальной военной операции. Всего отправлено уже свыше 2 тыс. 500 тонн грузов и данная деятельность активно продолжается», - рассказал атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В сборе гумпомощи приняли участие и юные казачата. Воспитанники детских садов Усть-Лабинска и Тимашевска вместе с родителями и педагогами провели акции «Письмо солдату» и «Помощь детям Донбасса». В станице Брюховецкой ученики казачьих классов школы № 2 подготовили для своих сверстников рисунки, поделки и письма со словами поддержки.