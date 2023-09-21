Онколог из Краснодара стал победителем престижного профессионального конкурса

Онкологи поделились с коллегами личными наработками. Фото: Иван МАКЕЕВ

Онколог из Клинического онкологического диспансера №1 стал победителем престижного конкурса. Николай Доронин представил новую методику пластики у пациента, пережившего хирургическое лечения рака прямой кишки. Работа молодого специалиста вошла в тройку лучших на Международной конференции Российской школы колоректальной хирургии.

«Всего на конкурс подано более 300 заявок. Участие в форуме приняли 1500 гостей из стран СНГ, Европы, Азии, Австралии. Врач Николай Доронин Николай вошел в тройку лидеров конкурса. Его доклад был признан одним из лучших», - рассказал министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов.

На конференции врачи-онкологи раскрывали приемы, которыми ежедневно пользуются в своей практике. Также поделились последними научными исследованиями и продемонстрировали «живую» хирургию.