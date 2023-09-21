Сборная Кубани завоевала медали на соревнованиях по прыжкам на батуте

Кубанские спортсмены завоевали медали на чемпионате и всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

В Санкт–Петербурге завершился чемпионат России по прыжкам на батуте и соревнования «Надежды России - 3». В национальном чемпионате приняли участие 170 российских спортсменов. Краснодарский край представляли 20 представителей школы батута. По итогам состязаний кубанцы завоевали шесть наград.

«Кубанские спортсмены продемонстрировали высокий класс и завоевали 16 медалей различного достоинства. В Краснодарском крае батутным спортом занимаются почти четыре тысячи человек, в том числе 2,3 тысячи - на базе 18 отделений. Ежегодно представители региона входят в состав национальной сборной», - отметил вице-губернатор Кубани Александр Власов.

На соревнованиях «Надежды России - 3» 40 спортсменам из Краснодарского края противостояли 286 соперников из 27 регионов. Жители Кубани завоевали десять медалей турнира.