В Краснодарском крае на хлебокомбинате появилась «Точка рационализаторства»

Комбинат хлебопродуктов оптимизировал процесс изготовления печенья. Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

На кубанском хлебокомбинате открылось специальное пространство «Точка рационализаторства». В рамках национального проекта «Производительность труда» сотрудники предприятия будут обучаться и обмениваться опытом с коллегами.

«На сегодняшний день мы получаем положительную обратную связь от предприятий, открывших «Точки», которые активно пользуются базовым набором практик, который позволяет быстро и массово вовлечь сотрудников в задачи рационализаторства. Роль «Точек» важна для повышения производительности труда в регионе. Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий, а значит, и на социально-экономическую стабильность в крае», – рассказала замминистра экономики региона Светлана Салтанова.

Это корпоративный центр внутри предприятия, где сотрудники могут высказать свои идеи по улучшению работы и оптимизации внутренних процессов. В ближайшее время еще одна «Точка» откроется на базе кондитерской фабрики. Она станет четвертой на Кубани.