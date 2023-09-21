На Кубани, заблудившейся в лесу 74-летней женщине помогли спасатели

На поиски пенсионерки потребовалось два часа. Фото: t.me/kubanspas

В лесах Мостовского района заблудилась 74-летняя местная жительница. Пенсионерка ушла за грибами в районе поселка Псебай и заплутала.

«Сообщение о происшествии поступило от службы 112. Спасатели Псебайского спасотряда прибыли на место, обследовали заданный квадрат горно-лесистой местности. Спустя два поисков они нашли пострадавшую», - рассказали в пресс-службе ГКУ «Кубань-СПАС».

Пожилую грибницу вывели из леса и на автомобиле доставили домой. Уточняется, что помощь медиков женщине не потребовалась.