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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 18:15

На Кубани, заблудившейся в лесу 74-летней женщине помогли спасатели

В Мостовской районе спасатели за два часа нашли заблудившуюся в лесу пенсионерку и помогли ей вернуться домой
Евгения ХАЛИКОВА
На поиски пенсионерки потребовалось два часа. Фото: t.me/kubanspas

На поиски пенсионерки потребовалось два часа. Фото: t.me/kubanspas

В лесах Мостовского района заблудилась 74-летняя местная жительница. Пенсионерка ушла за грибами в районе поселка Псебай и заплутала.

«Сообщение о происшествии поступило от службы 112. Спасатели Псебайского спасотряда прибыли на место, обследовали заданный квадрат горно-лесистой местности. Спустя два поисков они нашли пострадавшую», - рассказали в пресс-службе ГКУ «Кубань-СПАС».

Пожилую грибницу вывели из леса и на автомобиле доставили домой. Уточняется, что помощь медиков женщине не потребовалась.