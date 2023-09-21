В Сочи переходивший дорогу на красный сигнал светофора пешеход попал в аварию

Пешеход решил перейти дорогу несмотря на красный сигнал светофора.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Сочи пешеход, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора попал под колеса автомобиля. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.
«Водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора», - уточнили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Процессуальное решение будет принято после завершения проверки.