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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 18:24

В Сочи переходивший дорогу на красный сигнал светофора пешеход попал в аварию

В Лазаревском районе Сочи произошло ДТП с участием пешехода
Евгения ХАЛИКОВА
Пешеход решил перейти дорогу несмотря на красный сигнал светофора.

Пешеход решил перейти дорогу несмотря на красный сигнал светофора.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи пешеход, переходивший дорогу на запрещающий сигнал светофора попал под колеса автомобиля. Мужчина получил травмы и был госпитализирован в больницу.

«Водитель автомобиля Skoda сбил мужчину, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, но на красный сигнал светофора», - уточнили в пресс-службе УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Полицейские устанавливают все обстоятельства аварии. Процессуальное решение будет принято после завершения проверки.