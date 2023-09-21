В Сочи произошла авария с участием трех автомобилей

В Сочи полицейские устанавливают обстоятельства массового ДТП. Фото: /t.me/gibddsochi

В Сочи на улице Эстонской произошла массовая авария. По предварительным данным водитель автомобиля MINI Cooper не справился с управлением и врезался в припаркованное авто KIA. От удара корейскую легковушку отбросило на рядом стоящий «Камаз».

«Травмы получил водитель корейского седана. Ему оказывают помощь медики», - уточнили в пресс-службе Госавтоинспекции Сочи.

Напомним, вечером 21 сентября в Сочи попал по колеса автомобиля пешеход. Мужчина пренебрег правилами дорожного движения и переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора.