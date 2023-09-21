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НовостиПроисшествия21 сентября 2023 18:49

В Краснодаре из-за пожара на балконе эвакуировали 50 жильцов многоэтажки

В краевом центре на балконе многоэтажки загорелись вещи
Евгения ХАЛИКОВА
На балконе загорелись старые вещи.

На балконе загорелись старые вещи.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснодаре пожар на балконе квартиры стал причиной для эвакуации 50 жильцов девятиэтажного дома. Возгорание произошло в многоэтажке по улице Атарбекова, 17.

«В 18:29 диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре. В 18:30 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения гарнизона», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что огнем объята площадь 8 кв.м. Через 20 минут пожар был локализован, а еще спустя три минуты – потушен полностью. Погибших и пострадавших нет. В ликвидации пожара участвовали 14 человек личного состава и четыре единицы техники.