В День города по Краснодару проедет открытый трамвай с артистами

Необычный трамвайный состав будет курсировать по Краснодару 22 и 23 сентября. Артисты городского «Дома молодежи» поздравят краевой центр с 230-летием с борта празднично украшенного спецвагона трамвайно-троллейбусного управления.

«Вагон стартует из Восточного депо 22 сентября в 16.01 и проследует по улицам Коммунаров, Горького, Калинина. В 16:48, по прибытии на конечную остановку «Рождественский храм», РТ-3 станет в тупик, где артисты дадут 15 минутное представление», - рассказали в пресс-службе МУП «КТТУ».

Продолжение праздничной программы запланирована на 23 сентября. Праздничный вагон выйдет из депо в 16.03. В этот раз его маршрут проляжет по улице Ставропольской и через Кооперативный рынок до улицы Петра Метальникова, затем снова состоится пятнадцатиминутный концерт. После трамвай с артистами вернется в Восточное депо.