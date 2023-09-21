На Кубани пожарные час тушили горящее поле площадью 200 кв. метров

Спасатели смогли остановить распространение огня. Фото: Захар СКВОРЦОВ

Вечером 21 сентября в Успенском районе спасателей подняли по тревоге из-за горящего поля в районе хутора Новенький Убеженского сельского поселения. Как сообщили очевидцы – огонь быстро распространялся из-за сухой растительности и угрожал домовладениям.

«Сообщение о пожаре диспетчеру Успенского пожарно-спасательного гарнизона поступило в 21:13. В 21:14 к месту вызова незамедлительно направлены подразделения гарнизона», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 21:29 по прибытии к месту пожара первого пожарного подразделения было установлено, что горит сухостой на площади 200 кв. м. В 21:32 огонь удалось локализовать и в 22:12 полностью потушить. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек личного состава и четыре единицы техники.