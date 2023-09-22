Беспилотник сбили в небе над Туапсе 22 сентября

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Местные жители сообщили, что слышали шум в Туапсе. Власти посторонние звуки объяснили работай ПВО - над городом сбили беспилотный аппарат.

- В 4:30 и в 4:35 в Туапсе система ПВО произвела два пуска в сторону моря. Предварительно, целью стал беспилотник, он уничтожен, - сообщили в администрации Туапсинского района.

На берегу никаких повреждений и нарушений объектов инфраструктуры, зданий и сооружений не зафиксировано. Из населения никто не пострадал, жалоб также не поступало.