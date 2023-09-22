Что произошло в ночь на 22 сентября в Краснодарском крае

Подборка новостей на утро 22 сентября

22 сентября в 4:30 минут и в 4:35 минут в Туапсе сработала система ПВО. В небе над Черным морем был сбит беспилотник. Об этом сообщила местная администрация, затем информацию подтвердили в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края», - сообщили в ведомстве.

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