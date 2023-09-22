В горах Сочи вандалы покрасили стволы деревьев в красный цвет

Странный акт вандализма в горах

Неизвестные покрасили деревья в горах в красный цвет. Такой необычный и даже жутковатый акт вандализма совершили на Ахштырском хребте.

Деревья разукрашены красной краской

Красными лентами обвязаны ветви

Красной краской окрашены стволы и листья у обрыва, ветки обмотаны лентами такого же цвета. На большом камне отчетливо читается надпись «Бог любит тебя», на другом – «молись».

Надпись на камне

Уточним, что Ахштырское ущелье относится к Сочинскому национальному парку. При этом место является довольно востребованной достопримечательностью у туристов. Вандалов могут привлечь к ответственности.