В Сочи автопарк пополнят свыше 50 новых экологичных автобусов

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В Сочи увеличат количество экологичного общественного транспорта. К марту 2024 года на курорте появится порядка 50 новых автобусов, половина из которых пополнит автопарк до конца текущего года.

«Поступательно увеличиваем количество экологичного общественного транспорта на курорте. В ближайшие полгода выведем на маршруты города свыше полусотни новых вместительных и экологичных автобусов», - отметил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Автопарк обновляется за счет бюджетов всех уровней в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Уже сейчас на маршрутах работают 26 автобусов, которые также поступили в город по национальному проекту. Такой транспорт полностью соответствует нормам безопасности и всем требованиям безбарьерной среды, укомплектован валидаторами для бескондукторной оплаты проезда, а салон оснащен климат-контролем.