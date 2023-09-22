В Краснодаре реставрируют фасад здания Центра творчества «Содружество» Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре реставрируют фасад здания Центра творчества «Содружество». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Объект находится на углу улиц Красноармейской и Чапаева.

Объект культурного наследия регионального значения «Пятая женская гимназия Хрусталевой, 1906–1910 годы» не обновляли более 70 лет. Теперь фасад двухэтажного здания обновят. На работы выделили 22 млн рублей из городского бюджета.

«Здание расположено в самом сердце кубанской столицы, и за многие годы оно увидело много лиц и исторических событий. Реставрация фасада — не просто ремонтные работы, это возвращение души этого удивительного места, его первозданной красоты», – отметила замглавы города Лилиана Егорова.

Подготовка к реставрации южного и восточного фасадов проводили несколько лет. В 2021 году специалисты отремонтировали кровлю. А в 2022 году комплексно обследовали здание.

Работы на части фасада, которая выходит на улице Чапаева, завершат до конца 2023 года. На другой стороне реставрацию проведут в 2024 году.

Здание за историю существования претерпело изменения. Большая часть коснулась фасадов. Здесь заложили крупные оконные проемы, двери, частично утрачен барельеф. Помещению уже вернули прежние входы. В здании установят высокие дубовые двери.

Помещение было подготовлено кубанским архитектором Александр Козловым. Изначально здесь находился доходный дом екатеринодарского врача Степана Михалева. В 1913 году на втором этаже расположилась пятая женская гимназия Ольги Хрусталевой.

В 1915 году в здании находился госпиталь, а затем – Северо-Кавказская контора Всесоюзного Текстильного синдиката. После этого более 70 лет здесь находилась школа № 28.

Сейчас в здании работает Центр творчества «Содружество» и учреждение допобразования «Малая академия».