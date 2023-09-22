В аэропорту Сочи обнаружили часы с радиацией

Радиация превышает норму в 60 раз Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Часы с радиационным фоном в 60 раз выше нормы нашли у одной из пассажирок на таможенном посту в аэропорту Сочи. Аксессуар с превышением альфа и бета-излучений на металлической поверхности находился в чемодане, его выявили при контроле рейса Сочи-Белград.

Памятные часы дедужки оказались радиоактивны Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Женщина рассказала, что улетая в Белград к супругу, она по его просьбе взяла с собой памятные часы его дедушки. При этом ни она, ни ее муж даже не догадывались, что часы могут быть радиоактивны и представлять опасность для здоровья.

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

Фото: пресс-служба Краснодарской таможни

«В результате проведенной экспертизы часы признаны источником ионизирующего излучения, не подлежащим дальнейшему использованию. В настоящее время Краснодарской таможней проводятся мероприятия по их утилизации», - сообщили в пресс-службе Краснодарской таможни.