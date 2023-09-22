В Сочи благоустраивают сквер в Кудепсте

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В микрорайоне Кудепста города Сочи между домами по улице Дарвина №46 и Апшеронской №11/1 ведется строительство сквера.

«Игровой комплекс нуждался в ремонте и частично требовал замены игровых и спортивных элементов. Было принято решение на его месте построить современный и безопасный комплекс», - рассказал глава Сочи Алексей Копайгородский.

Он также отметил, что к развитию территории подходят комплексно, учитывая пожелания сочинцев. В связи с этим с жителями района обсудили, как благоустроить территорию для того, чтобы и людям старшего поколения было комфортного проводить здесь время.

Данный проект планировалось завершить до конца декабря. Однако сейчас работы ведутся с опережением срока на 2 месяца.