Tele2 модернизировала сеть в Краснодарском крае

Tele 2 усилила сеть к началу сезона высокой деловой активности

Tele 2 усилила сеть к началу сезона высокой деловой активности. Оператор модернизировал инфраструктуру в Краснодаре, Новороссийске, шести районах края и Республике Адыгее. Оптимизации позволили увеличить пропускную способность сети и сохранить для клиентов высокую скорость передачи данных.

Tele2 продолжает развивать сетевую инфраструктуру в Краснодарском крае и Республике Адыгее. Техническая дирекция компании сфокусировалась на увеличении емкости в местах с активным ростом интернет-трафика – бизнес-центрах, густонаселенных районах, в многоэтажных жилых комплексах. Также, технические работы прошли на территории общеобразовательных учреждений и других социальных объектов.

Tele2 усилила инфраструктуру связи в шести районах Краснодарского края: Адлерском, Кущевском, Ленинградском, Северском, Тимашевском, Усть-Лабинском, а также в Краснодаре, Анапе и Новороссийске.

Значительно качество связи и скорость мобильного интернета были улучшены в поселке Западном Тихорецкого района, хуторе Красном Павловского района, селе Новосельском Новокубанского района, поселке Комсомольский Кущеевского района, селе Школьном Белореченского района и других населенных пунктах. В Адыгее технические работы затронули Майкоп и село Вольное Кошехабльского района. Зона покрытия сети была улучшена в туристических местах – в поселках Мезмай и Витязево, селе Абрау-Дюрсо.

Вячеслав Козин, директор краснодарского филиала Tele2:

«Мы регулярно фиксируем увеличение нагрузки на сеть – это связано с растущей активностью наших клиентов: с начала года объем потребляемого интернет-трафика в Краснодарском крае и Адыгее вырос на 19% год к году. Tele2 уделяет особое внимание усилению сети в трафиковых местах и на территории важных объектов инфраструктуры, что помогает грамотно расставлять приоритеты и принимать оптимальные решения при планировании и распределении ресурсов. При этом, работы проходят не только в крупных городах и туристических центрах, но и в малых населенных пунктах, где мобильная связь имеет особое социальное значение».

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