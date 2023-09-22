Возбуждено уголовное дело Фото из архива КП

Жительница Кубани без родительских прав получила маткапитал и купила дом. На женщину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД.

45-летняя жительница станицы Каневской подала документы на получение сертификата на материнский капитал. При этом женщина скрыла, что ранее ее лишили родительских прав.

«Злоумышленница воспользовалась незаконно выданным ей сертификатом и приобрела недвижимость в Ростовской области», – сообщили в краевой полиции.

Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы. Обвиняемая находит

Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде.