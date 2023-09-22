В Сочи ставят «заглушки» от незаконных сливов на канализационные стоки

Фото пресс-служба МУП «Водосток»

В Сочи начали ставить «заглушки» недобросовестным жителям, которые сливают канализационные стоки в реку Верещагинка. В сентябре на улице Красной сотрудники МУП «Водосток» установили 14 «заглушек», блокирующих слив грязной воды.

«Данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе с целью недопущения загрязнения поверхностного водного объекта и улучшения качества окружающей среды», - рассказали в пресс-службе организации.

МУП «Водосток» также уточнил, что за уже установленными «заглушками» будет вестись контроль.