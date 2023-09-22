Аварийный участок водовода отремонтируют в Темрюкском районе Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Аварийный участок водовода отремонтируют в Темрюкском районе Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации. Работы проводят в станице Старотитаровской.

Специалисты заменят около 300 метров участка от улицы Залиманной до городка «Юность». На водоводе уложат новые пластиковые трубы вместо изношенных стальных и чугунных.

«Будут заменены несколько водопроводных колодцев. Реконструкция позволит снизить риск возникновения аварийных ситуаций и повысить надежность водоснабжения жителей», – отметил врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.

В настоящее время на участке проводят земляные работы и готовят траншею для укладки труб.