Мужчину арестовали Фото из архива КП

На Кубани незнакомец подарил 17-летнему парню боевую гранату. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в станице Октябрьской. Подросток находился в магазине и разговорился с незнакомым местным жителем. В какой-то момент мужчина достал гранату и подарил парню.

«Проведенная экспертиза показала, что боеприпас является боевой ручной гранатой Ф-1», – сообщили в краевом управлении МВД.

Полицейские нашли и задержали 26-летнего местного жителя. Он работает сварщиком на одном из местных предприятий. Мужчина рассказал, что купил гранату в качестве сувенира в соседнем регионе.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 222.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет», – уточнили в краевой полиции.

В настоящее время мужчина находится под стражей.