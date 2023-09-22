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НовостиОбщество22 сентября 2023 9:39

На Кубани незнакомец подарил 17-летнему парню боевую гранату

На жителя Кубани завели уголовное дело за подаренную подростку гранату
Светлана ОВДЕЙ
Мужчину арестовали Фото из архива КП

Мужчину арестовали Фото из архива КП

На Кубани незнакомец подарил 17-летнему парню боевую гранату. На мужчину завели уголовное дело, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в станице Октябрьской. Подросток находился в магазине и разговорился с незнакомым местным жителем. В какой-то момент мужчина достал гранату и подарил парню.

«Проведенная экспертиза показала, что боеприпас является боевой ручной гранатой Ф-1», – сообщили в краевом управлении МВД.

Полицейские нашли и задержали 26-летнего местного жителя. Он работает сварщиком на одном из местных предприятий. Мужчина рассказал, что купил гранату в качестве сувенира в соседнем регионе.

«В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 222.1 УК РФ. Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 11 лет», – уточнили в краевой полиции.

В настоящее время мужчина находится под стражей.