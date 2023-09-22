Инклюзивную площадку открыли в Комсомольском микрорайоне Краснодара Фото: t.me/emnaumov

Инклюзивную площадку открыли в Комсомольском микрорайоне Краснодара. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своем telegram-канале. Тренажеры оборудовали в городском саду «Карасунский».

«В преддверии Дня города бизнес сделал отличный подарок жителям Комсомольского микрорайона. Это современная доступная среда для детей и взрослых, зона отдыха, комфорта и спорта!», – написал Евгений Наумов.

Мэр Краснодара отметил, что в городе должно быть больше таких мест.

«Будем продолжать обустраивать с пользой наши природные краснодарские уголки», – добавил Евгений Наумов.