В Сочи спасатели помогли ребенку, упавшему с тарзанки на склоне холма

Фото: пресс-центр «Службы спасения города Сочи»

Спасатели приехали на вызов в лесополосу в районе улицы 50 лет СССР. Очевидцы вызвали помощь ребенку, который упал с тарзанки. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться.

«Спасатели транспортировали пострадавшего со склона холма в машину скорой медицинской помощи для дальнейшей транспортировки в стационар», - рассказали в пресс-центре «Службы спасения города Сочи».

У ребенка диагностирован вывих правого коленного сустава. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает.