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НовостиПроисшествия22 сентября 2023 10:11

В Сочи спасатели помогли ребенку, упавшему с тарзанки на склоне холма

Спасательный отряд вместе с бригадой скорой транспортировали ребенка в больницу
Наталия КОЖЕВНИКОВА
Фото: пресс-центр «Службы спасения города Сочи»

Фото: пресс-центр «Службы спасения города Сочи»

Спасатели приехали на вызов в лесополосу в районе улицы 50 лет СССР. Очевидцы вызвали помощь ребенку, который упал с тарзанки. Пострадавший не мог самостоятельно передвигаться.

«Спасатели транспортировали пострадавшего со склона холма в машину скорой медицинской помощи для дальнейшей транспортировки в стационар», - рассказали в пресс-центре «Службы спасения города Сочи».

У ребенка диагностирован вывих правого коленного сустава. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает.