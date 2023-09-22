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НовостиОбщество22 сентября 2023 10:23

На Кубани в естественную среду обитания выпустили 1 тысячу фазанов

Перед выпуском 1 тысячи фазанов Курганинский район тщательное исследовали специалисты
Мария ЧАЛАЯ
Фото: t.me/mpr_kk

Фото: t.me/mpr_kk

На Кубани в естественную среду обитания выпустили 1 тысячу фазанов. Птиц специально выращивали и готовили к вольной жизни.

«Фазаны северокавказского подвида будут обживать окрестности Курганинского района. Они поселились на берегу реки Кукса станицы Петропавловской, что в границах государственного природного зоологического заказника регионального значения «Средне-Лабинский»», - сообщили в Министерстве природы Краснодарского края.

Уточняется, что перед выпуском специалисты обследовали место будущего расселения. На территории достаточно естественной кормовой базы и убежищ.